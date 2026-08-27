Veja a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira

Os concorrentes ao Palácio do Planalto participam ainda de caminhadas, bandeiraço e plenárias com apoiadores e filiados.Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Renan Santos (Missão)
Participa de Sabatina na TV Globo.
Romeu Zema (Novo)
Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro.
Ronaldo Caiado (PSD)
Em São Francisco-MG, irá acompanhar as obras da ponte que liga o município a Pintópolis, iniciadas durante sua gestão como governador de Minas Gerais.
Rui Costa Pimenta (PCO)
Concede entrevista ao vivo para a rádio TMC, em São Paulo (SP) e visita o hospital Santa Marcelina. À noite, participa do lançamento da candidatura de Otoni de Paula(PSD) a deputado federal, no Rio de Janeiro (RJ).
Samara Martins (UP)
Participa do programa Análise Internacional, no canal no YouTube do Diário Causa Operária.
Wilson Grassi (Democrata)
Em Recife (PE), participa de bandeiraço na Avenida Guararapes, de caminhada na Avenida Conde da Boa Vista e de plenária com filiados e apoiadores.
Clariana Barão (DC)
Visita o Gatil Lovecats e participa da campanha de castração de pets no Centro de Convenções de Ferraz de Vasconcelos.
Edmilson Costa (PCB)
Em Cuiabá (MT), faz visitas à Feira do Porto, ao abrigo Bom Jesus e ao Hospital do Câncer.
Hertz Dias (PSTU)
Concede entrevista na TV Globo. À noite, visita a Ocupação Escola Popular Para Reforma Urbana Miguel Baldez em Niterói e faz caminhada pela cantareira em Niterói
Em São José dos Campos (SP), visita os operários da Modirum Gespi e da da Akaer e o acampamento dos trabalhadores da Parker Hannifin.
Os candidatosAugusto Cury (Avante)
eFlávio Bolsonaro (PL)
não têm agenda pública de campanha nesta quinta-feira.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.