São Paulo chega a 26 casos de sarampo em 2026

Entre todos os casos de sarampo no estado paulista, 23 foram registrados na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos, ambas na região metropolitana da capital.Dezenove pessoas infectadas não haviam se vacinado ou tinham esquema vacinal incompleto.
CampanhaO governo estadual promove até o dia 1º de setembro uma campanha de vacinação da população contra o sarampo.
A capital paulista, Guarulhos e São Bernardo do Campo são atendidas com a aplicação do imunizante em pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente do histórico vacinal.
As vacinas são ministradas gratuitamente nas unidades básicas de Saúde (UBSs).