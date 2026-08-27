OpenAI amplia operação no Brasil, um dos três maiores mercados do ChatGPT

Empresa instala equipe em São Paulo e anuncia parcerias nas áreas de educação, saúde, pesquisa, pequenos negócios e administração pública.

A OpenAI, empresa americana responsável pelo ChatGPT, formalizou nesta quinta-feira, 27 de agosto, a ampliação de suas operações comerciais no Brasil. A nova equipe ficará baseada em São Paulo e atenderá empresas, desenvolvedores, pesquisadores e instituições públicas.

De acordo com dados divulgados pela própria companhia, o Brasil está entre os três maiores mercados do ChatGPT em número de usuários ativos semanais. A quantidade de usuários no país quase dobrou no último ano e aproximadamente 215 milhões de mensagens são enviadas diariamente por usuários no Brasil.

O mercado brasileiro também ocupa a segunda posição mundial em número de desenvolvedores que utilizam a API da OpenAI, tecnologia que permite integrar os modelos de inteligência artificial da empresa a aplicativos, sites e sistemas corporativos.

O Brasil ainda é o maior mercado do Codex na América Latina. Segundo a companhia, o número de usuários semanais da ferramenta de programação cresceu mais de onze vezes desde o início de 2026, enquanto as interações diárias aumentaram quase 30 vezes.

O uso da inteligência artificial no ambiente de trabalho também vem crescendo. Entre as mensagens de contas individuais analisadas e classificadas pela OpenAI em junho, 35% estavam relacionadas a atividades profissionais, acima da média global de 30%.

Dentro desse grupo, 53% dos usuários pediram que a ferramenta realizasse alguma tarefa ou produzisse um resultado, como elaborar propostas, analisar informações, escrever códigos ou criar materiais de marketing.

PARCERIAS NO BRASIL

Com a expansão, a OpenAI anunciou projetos em diferentes setores brasileiros.

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, receberá contas do ChatGPT Edu para estudantes, professores e funcionários, além de créditos para utilizar modelos avançados e o Codex.

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, participará de um estudo sobre como instituições científicas podem transformar o acesso à inteligência artificial em avanços concretos na pesquisa.

Já o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo avaliará um projeto de infraestrutura para organização de informações clínicas no sistema público de saúde. Segundo a OpenAI, o projeto deverá preservar a decisão dos médicos e a supervisão humana.

A empresa também desenvolverá, em parceria com a organização Estímulo, um treinamento gratuito para micro e pequenos empresários. O programa abordará aplicações da inteligência artificial em marketing, vendas, atendimento ao cliente, finanças, produtividade e gestão.

Outra iniciativa prevê a capacitação de profissionais do setor jurídico para o uso crítico e responsável da tecnologia.

Na administração pública, a OpenAI e a Prefeitura de São Paulo, por meio da empresa municipal Prodam, assinaram um memorando de entendimento para estudar o uso da inteligência artificial em serviços públicos.

IMPACTO NA ECONOMIA

Um estudo realizado pelo RegLab e financiado pela OpenAI estima que a inteligência artificial poderá acrescentar quase R$ 1 trilhão à economia brasileira até 2030.

O valor é uma projeção baseada em possíveis ganhos de produtividade e dependerá de fatores como velocidade de adoção da tecnologia, infraestrutura disponível e qualificação dos trabalhadores.

A OpenAI afirma que sua equipe brasileira também ajudará organizações a identificar aplicações úteis para a inteligência artificial, preparar profissionais e estabelecer regras de governança e uso responsável.

Os dados de utilização e crescimento apresentados no anúncio foram fornecidos pela própria empresa.