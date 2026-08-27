TSE aprova envio de tropas federais para cinco estados

Quais e quantos municípios receberão os reforços ainda não foi informado pelo TSE
O envio contou com aval dos governos estaduais e foi solicitado pelos tribunais regionais eleitorais (TREs).
A requisição de tropas ocorre quando um município informa à Justiça Eleitoral que não tem capacidade de garantir a normalidade do pleito com o efetivo policial local.Cabe ao Ministério da Defesa realizar a logística da operação.
EleiçõesO primeiro turno será no dia 4 de outubro
, quando serão escolhidos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.O segundo turno está marcado para o dia 25
e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente da República.
Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.De acordo com o TSE, 158 milhões eleitores estarão aptos a exercerem o direito de votar.