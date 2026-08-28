Programa Espaço Arte celebra 50 anos da Nacional FM Brasília

Rádio Nacional FM de Brasília, o Espaço Arte desta sexta-feira (28) vai ao ar a partir das 13h com uma programação especial. A edição reúne artistas de diferentes gerações que marcam o meio século de história da emissora pública e da cultura brasiliense.
Sob o comando de Marcelo Ferreira e Mário Sartorello, o bate-papo conta com a presença do pianista, arranjador e compositor Renato Vasconcellos; o multi-instrumentista, poeta e artista plástico Renato Mattos; e as cantoras e compositoras Fernanda Jacob e Ane Êoketu, representantes da nova geração do samba de Brasília.
Além disso, o Tarde Nacional da Nacional FM Brasília, que vai ao ar das 15 horas até as 18 horas, terá conteúdo especial. Serão veiculadas mensagens de artistas parabenizando a rádio pelos seus 50 anos.
Sobre o programa
Criado em 2004 na Rádio Nacional AM Brasília, o programa Espaço Arte consolidou-se como vitrine para artistas e iniciativas culturais do Distrito Federal. Em 2016, passou a ser transmitido também pela Nacional FM, fortalecendo seu compromisso com a valorização da cultura local. Ao longo de duas décadas, contou com nomes como Heleninha Bortoni e Giovanni Motta. Atualmente, o programa é apresentado por Marcelo Ferreira, com produção de Denise Oliveira e traz entrevistas culturais diárias, coberturas de eventos e apoio à cadeia produtiva das artes do DF.
Rádio Nacional
A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil:Rádio Nacional do Rio de Janeiro
,Rádio Nacional de São Paulo
,Rádio Nacional de Brasília AM
eFM
,Rádio Nacional de Recife
,Rádio Nacional de São Luís
,Rádio Nacional da Amazônia
eRádio Nacional do Alto Solimões
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Saiba como sintonizar a Rádio Nacional
- Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
- Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
- São Paulo: FM 87,1 MHz
- Recife: FM 87,1 MHz
- São Luís: FM 93,7 MHz
- Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
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