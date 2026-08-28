Programa Espaço Arte celebra 50 anos da Nacional FM Brasília

Sob o comando de Marcelo Ferreira e Mário Sartorello, o bate-papo conta com a presença do pianista, arranjador e compositor Renato Vasconcellos; o multi-instrumentista, poeta e artista plástico Renato Mattos; e as cantoras e compositoras Fernanda Jacob e Ane Êoketu, representantes da nova geração do samba de Brasília.

Além disso, o Tarde Nacional da Nacional FM Brasília, que vai ao ar das 15 horas até as 18 horas, terá conteúdo especial. Serão veiculadas mensagens de artistas parabenizando a rádio pelos seus 50 anos.

Sobre o programa

Criado em 2004 na Rádio Nacional AM Brasília, o programa Espaço Arte consolidou-se como vitrine para artistas e iniciativas culturais do Distrito Federal. Em 2016, passou a ser transmitido também pela Nacional FM, fortalecendo seu compromisso com a valorização da cultura local. Ao longo de duas décadas, contou com nomes como Heleninha Bortoni e Giovanni Motta. Atualmente, o programa é apresentado por Marcelo Ferreira, com produção de Denise Oliveira e traz entrevistas culturais diárias, coberturas de eventos e apoio à cadeia produtiva das artes do DF.

Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil:

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