Região Sul está em alerta para fortes chuvas, vento e granizo

, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As áreas mais afetadas são o oeste, sudoeste, centro e sul do Paraná, todo o estado de Santa Catarina e o centro-norte do Rio Grande do Sul.
Entre as capitais, o dia será de contraste de temperaturas, com variação entre a mínima de 15°C em Porto Alegre e a máxima de 30°C em Curitiba.Na Região Norte, também há aviso de perigo potencial para chuvas e ventos intensos entre o centro-oeste e o norte do Amazonas e em Roraima.
Também há possibilidade de chuva isolada no Amapá, no norte e oeste do Pará.
A temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco e a máxima, de 38°C em Porto Velho.No Centro-Oeste do país, um aviso amarelo de perigo potencial para vendaval está ativo no oeste, centro e sul de Mato Grosso do Sul, incluindo a capital Campo Grande
. Também permanece o alerta amarelo para baixa umidade do ar durante a tarde para quase todo o restante da Região Centro-Oeste.
Nas capitais, a temperatura mínima será de 17°C em Brasília e a máxima chega a 39°C em Cuiabá.No Nordeste, o dia é de muitas nuvens em grande parte da região, com pancadas de chuva isoladas ao longo da faixa litorânea do Nordeste
. As chuvas também podem ocorrer no agreste da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe.
No interior da região, o dia é de sol e calor, com aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde no sul do Maranhão e do Piauí e no oeste da Bahia.
Os termômetros marcam mínima de 21°C em Salvador e Maceió, e máxima de 38°C em Teresina.A Região Sudeste tem previsão de nevoeiro no Rio de Janeiro, no sudeste de Minas Gerais e na faixa litorânea de São Paulo, além de pancadas de chuva isoladas no Espírito Santo
. No litoral sul de São Paulo pode chover a partir da tarde e durante a noite.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13°C em Belo Horizonte. A máxima chega a 36°C em São Paulo.