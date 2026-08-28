Região Sul está em alerta para fortes chuvas, vento e granizo

Nesta sexta-feira (28), a

, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As áreas mais afetadas são o oeste, sudoeste, centro e sul do Paraná, todo o estado de Santa Catarina e o centro-norte do Rio Grande do Sul.

Entre as capitais, o dia será de contraste de temperaturas, com variação entre a mínima de 15°C em Porto Alegre e a máxima de 30°C em Curitiba.

Também há possibilidade de chuva isolada no Amapá, no norte e oeste do Pará.

A temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco e a máxima, de 38°C em Porto Velho.

. Também permanece o alerta amarelo para baixa umidade do ar durante a tarde para quase todo o restante da Região Centro-Oeste.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 17°C em Brasília e a máxima chega a 39°C em Cuiabá.

. As chuvas também podem ocorrer no agreste da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe.

No interior da região, o dia é de sol e calor, com aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde no sul do Maranhão e do Piauí e no oeste da Bahia.

Os termômetros marcam mínima de 21°C em Salvador e Maceió, e máxima de 38°C em Teresina.

. No litoral sul de São Paulo pode chover a partir da tarde e durante a noite.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13°C em Belo Horizonte. A máxima chega a 36°C em São Paulo.