Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (28)

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (28) inclui sabatinas e debates, além de caminhadas e ações de campanha em diferentes cidades.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto também participam de panfletagens, encontros com apoiadores, debates em instituições de ensino e participação em feiras e eventos culturais.



Em Belo Horizonte (MG), participa de Convenção Estadual e de evento com Ben Mendes, candidato a governador.



Concede entrevista ao vivo para a rádio Guaíba e participa de encontros com lideranças religiosas em Porto Alegre (RS) e com candidatos do Novo em Canoas (RS).



Participa do Rio Pelo Brasil - Encontro com os Candidatos à Presidência da República, às 10h, na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).



Participa, às 13h, do programa da Causa Operária TV. Às 16h, tem reunião com a coordenação de campanha e, às 20h, viaja para o Rio Grande do Sul.



Participa de caminhada pelo centro de São Paulo (SP) e de debates na Faculdade de Direito da USP e na Universidade Zumbi dos Palmares.



Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro.



Participa de panfletagens na porta do EDIHB Petrobrás e no 5º Festival do Livro do Rio de Janeiro no Sinttel-Rio. Durante a feira, participa do lançamento do livro Fidel: agora e sempre.



Participa de Sabatina na TV Globo.



Participa de panfletagem na Parada do Circular do Via Direta e de encontro e entrega de material de campanha na sede do PSTU.



Participa de caminhada em Salvador (BA), do Largo do Guarani até o Plano Inclinado.

Os candidatos

e

não têm agenda pública de campanha nesta sexta-feira. O candidato

não divulgou a agenda de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Colaborou Paula Laiboissière.