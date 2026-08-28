Santos Dumont opera normalmente, após 13 voos cancelados nesta sexta

Mesmo com o terminal liberado, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as decolagens previstas às aeronaves que pernoitariam no pátio para os primeiros voos da manhã não ocorreram, porque não puderam pousar ontem.

A malha aérea foi reajustada e passageiros remanejados para o Aeroporto do Galeão. Em decorrência, houve 13 voos de partida cancelados, na manhã de hoje, no Aeroporto Santos Dumont, informou em nota.

No mesmo horário, tinha a previsão da partida de um avião Latam para Guarulhos, também São Paulo. A maior parte seguia para São Paulo.

A pista do Aeroporto Santos Dumont foi liberada depois da remoção do avião de pequeno porte, por volta das 23h dessa quinta-feira. Não houve feridos. O piloto e um tripulante estavam na aeronave.

O Plano de Emergência do Aeroporto foi acionado logo após o incidente, e equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também estiveram no aeroporto para iniciar as investigações sobre a causa da saída da pista.

Durante a suspensão das operações, 15 voos foram redirecionados para o Aeroporto do Galeão e 71 foram cancelados entre partidas e chegadas em função do acidente, completou a nota.