Governador do Rio sanciona lei que cria o serviço Disque Autismo

O governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, sancionou a Lei nº 11.297, que cria o Disque Autismo. O

. A lei foi publicada na quinta-feira (27), no Diário Oficial do estado.

O número do telefone será anunciado posteriormente, tão logo seja designada pelo governador a secretaria que ficará responsável pelo serviço e ocorra a contratação de pessoal para atender a população.

As queixas poderão ser feitas de forma anônima, de modo a garantir o sigilo do denunciante.

O canal encaminhará os relatos aos órgãos competentes para que as providências sejam tomadas.

O número do Disque Autismo será divulgado em unidades de saúde e escolas públicas e particulares, além dos sites oficiais do governo fluminense.