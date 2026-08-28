Confira como foi a sexta-feira (28) dos presidenciáveis

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (28) incluiu sabatinas e debates, além de caminhadas e ações de campanha em diferentes cidades.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto também participaram de panfletagens, encontros com apoiadores, debates em instituições de ensino e participação em feiras e eventos culturais.

>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidente:



O candidato Renan Santos visitou a Favela do Taquaril, em Belo Horizonte.

No centro da cidade, teve ação com candidatos apoiadores.

Ele ainda concederá entrevista à imprensa e participará de encontro com integrantes do partido, em um congresso estadual no Minas Ouro Hotel.



Em agenda em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o candidato Romeu Zema se encontrou com lideranças evangélicas.

Ele voltou a falar que seu primeiro ato, caso seja eleito, será acabar com as bets.

O candidato ouviu ainda relatos de como milhares de famílias têm sido afetadas pelo vício nas apostas.



No Rio de Janeiro, o candidato Ronaldo Caiado prometeu, se eleito, resgatar a reforma trabalhista e cortar cargos e salários no funcionalismo público.

"Eu sendo eleito, dia 5 de janeiro, dia da posse, estarei [pronto] com o resgate da reforma trabalhista também que foi totalmente mutilada pelo STF e provocando um problema sério", afirmou, em evento com empresários e estudantes do programa Jovem Aprendiz, organizado pela Associação Comercial (ACRJ), Fecomércio RJ e Firjan.

Sobre o fim da escala 6x1, o candidato disse não ser contrário ao direito de uma jornada de trabalho menor, mas que buscará "alternativas" para que nenhuma empresa "seja penalizada".



O candidato Rui Costa Pimenta participou do programa da Causa Operária TV.

Na sequência, se reuniu com a coordenação de campanha.

De acordo com a agenda, o candidato viajará à noite para o Rio Grande do Sul, onde inicia no sábado uma série de atividades da campanha.



A candidata Samara Martins participou de caminhada pelo centro de São Paulo e de debates na Faculdade de Direito da USP e na Universidade Zumbi dos Palmares.



O candidato Wilson Grassi não teve agenda pública de campanha.



O candidato Augusto Cury participou de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro.



A candidata Clariana Barão não teve agenda pública de campanha.



O candidato Edmilson Costa teve agenda no Rio de Janeiro, onde fez panfletagem na porta do edifício da Petrobras e participou do lançamento do livro Fidel: Agora e Sempre.

Ele defendeu o fim da escala de trabalho 6x1 e propôs a estatização do ensino universitário privado.

Nós vamos com essa medida colocar um ensino gratuito e de qualidade para a nossa juventude, afirmou.



O candidato Flávio Bolsonaro participa, nesta noite, da sabatina na TV Globo.



O candidato Hertz Dias participou de panfletagem no centro de Natal, de uma mobilização de trabalhadores da saúde e de um encontro com apoiadores do PSTU.

Segundo Hertz Dias, as principais bandeiras de sua campanha são o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução salarial e de direitos trabalhistas.

"A riqueza produzida pelos trabalhadores precisa retornar para quem a produz, e não apenas aumentar os lucros das grandes empresas", disse.



Candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma caminhada do Largo do Guarani até o Plano Inclinado, no centro de Salvador.

Lula disse que uma de suas prioridades, se reeleito, será ampliar os investimentos em políticas educacionais.

"Queremos fazer mais investimentos e escolher os cursos que a gente vai investir para que o Brasil possa disputar tecnologia com a China e os Estados Unidos e desenvolver o país", afirmou.



A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Douglas Corrêa e Isabela Vieira (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e Pedro Peduzzi (Brasília)