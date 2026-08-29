Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (29 e 30)

Os candidatos participam ainda de atividades voltadas às mulheres, rodas de conversa sobre cultura e arte e lançamento de candidatura.Romeu Zema (Novo)
Ronaldo Caiado (PSD)
Vai a Feliz (RS) observar o local onde a ponte caiu duas vezes e apresentar propostas sobre o El Nino e infraestruturas. Em Canoas (RS), participa de encontro com as mulheres do partido Novo.
Rui Costa Pimenta (PCO)
Visita a Festa do Peão em Barretos (SP), no sábado.
Samara Martins (UP)
Participa de evento de lançamento da candidatura no Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre (RS), no sábado.
Augusto Cury (Avante)
No sábado, participa de caminhada em Mauá (SP) e de caminhada e reunião com Associação dos Moradores da Comunidade Spama, na região Noroeste da capital paulista.
Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de Sabatina na TV Globo.
Hertz Dias (PSTU)
Cumpre agenda em Angra dos Reis (RJ) neste sábado. Às 13h, concentração de carreata no KM 41 da Rodovia Gov. Mário Covas. Às 15h, barqueata no Marinas do Atlântico.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
No sábado, participa de visita à Ocupação da Residência Feminina e de roda de conversa sobre cultura e arte na sede do PSTU.
Renan Santos (Missão)
No sábado, participa do ato Mulheres com Lula no centro de Belo Horizonte (MG).
No sábado, participa de carreata e adesivaço na praça Charles Miller, em São Paulo (SP).
A candidataClariana Barão (DC)
não tem agenda pública de campanha neste fim de semana.
Os candidatosEdmilson Costa (PCB)
eWilson Grassi (Democrata)
não divulgaram a agenda de campanha até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.