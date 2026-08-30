Mega-Sena não tem acertador e prêmio sobe para R$ 36 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.051 da Mega-Sena, realizado neste domingo (30).

35 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 55.635,04 cada

2.706 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.186,14 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.