Jornalista Carlos Monforte morre aos 77 anos

A família confirmou a informação ao grupo Globo, que divulgou que ele tratava de um câncer.

Depois de participar de importantes coberturas, especialmente no universo político, com reportagens feitas para o Jornal Nacional e Fantástico, Monforte foi promovido a apresentador do Bom dia São Paulo, em 1982. No ano seguinte, tornou-se editor-chefe e âncora do Bom Dia Brasil, telejornal da Globo de alcance nacional.

Nascido em 3 de julho de 1949 em Santos (SP), o jornalista começou sua carreira no jornal local A Tribuna após se formar pela Faculdade de Comunicação de Santos. Também teve passagem, nos anos 1970, pelo jornal Estado de S.Paulo, como repórter especial.

Em 1992, deixou a Globo, mas retornou ao canal dois anos como repórter especial do Jornal da Globo. Trabalhou também na GloboNews como apresentador do Jornal das Dez. Em 2016, ele deixou novamente as organizações Globo.

O SJPDF solidariza-se com a família, os amigos e todos os colegas de profissão que tiveram o privilégio de conviver com esse profissional exemplar. Monforte deixa um legado de ética, competência e dedicação ao jornalismo qualidades que inspiram as novas gerações da imprensa brasileira. Que sua memória permaneça viva como referência para o jornalismo do Distrito Federal e do país.