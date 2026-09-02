Rio terá dia de chuva, com temperatura em declínio e mar de ressaca

O estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou a outros fatores.A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca, que vai até as 9h desta quinta-feira (3). As ondas podem variar entre 2,5 e 3 metros de altura e atingir a orla da cidade. O Centro de Operações Rio adverte aos banhistas que evitem:
Permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.
Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.
Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.
Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.