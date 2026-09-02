Rio terá dia de chuva, com temperatura em declínio e mar de ressaca

O Sistema Alerta Rio, da prefeitura carioca, prevê para esta quarta-feira (2) céu encoberto com pancadas de chuva e temperatura em declínio, variando entre a mínima de 15ºC e a máxima de 24ºC. Os ventos estarão moderados a fortes até o período da manhã.

O estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou a outros fatores.

Permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.