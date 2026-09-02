Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (2)

Clariana Barão (Democracia Cristã)
Visita a Federação Israelita do Estado de São Paulo. À noite, participa do podcast Salada Cast.
Edmilson Costa (PCB)
Participa de entrevistas nas plataformas May News Studio e BM&C News e no canal Mathias TV. À tarde, participa de caminhada no Brás, em São Paulo (SP).
Romeu Zema (Novo)
Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.
Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de encontro com motoristas de aplicativo e concede entrevista ao podcast Inteligência Ltda.
Samara Martins (UP)
Pela manhã, concede entrevista ao vivo para a rádio Metropolitana 90.5 FM, em São Paulo (SP) e visita o Mercado Municipal de Pinheiros (SP). À noite, participa de sabatina do Programa 'WW Especial Eleições' da CNN Brasil, também em São Paulo.
Wilson Grassi (Democrata)
Participa de confraternização do partido no bar Partisan, na Lapa, no Rio de Janeiro (RJ).
Em Brasília, participa de protesto pacífico contra a suspensão de seus canais digitais de campanha.
Os candidatosFlávio Bolsonaro (PL)
,Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
eRenan Santos (Missão)
não divulgaram a agenda de campanha até o momento desta publicação.
Os candidatosHertz Dias (PSTU)
eRui Costa Pimenta (PCO)
não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.