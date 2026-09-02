Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (2)

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (2) inclui entrevistas e sabatinas, além de visitas a instituições e mercados. Também estão previstas caminhadas e encontros com diferentes segmentos da população e atividades partidárias.



Visita a Federação Israelita do Estado de São Paulo. À noite, participa do podcast Salada Cast.



Participa de entrevistas nas plataformas May News Studio e BM&C News e no canal Mathias TV. À tarde, participa de caminhada no Brás, em São Paulo (SP).



Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.



Participa de encontro com motoristas de aplicativo e concede entrevista ao podcast Inteligência Ltda.



Pela manhã, concede entrevista ao vivo para a rádio Metropolitana 90.5 FM, em São Paulo (SP) e visita o Mercado Municipal de Pinheiros (SP). À noite, participa de sabatina do Programa 'WW Especial Eleições' da CNN Brasil, também em São Paulo.



Participa de confraternização do partido no bar Partisan, na Lapa, no Rio de Janeiro (RJ).



Em Brasília, participa de protesto pacífico contra a suspensão de seus canais digitais de campanha.

Os candidatos

,

e

não divulgaram a agenda de campanha até o momento desta publicação.

Os candidatos

e

não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.