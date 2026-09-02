BB passa a usar tecnologia de origem verificada em ligações

Os clientes do Banco do Brasil (BB) contam com um novo recurso de segurança para evitar falsas ligações telefônicas.

O recurso, com validação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e das operadoras, permite que clientes reconheçam, na tela do celular, que determinada ligação foi realmente originada pelo banco.

Segurança

Desenvolvida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a tecnologia valida, em tempo real, a autenticidade dos números usados em ligações telefônicas.

O sistema usa uma assinatura digital associada ao número do banco. Antes de a chamada chegar ao cliente, a operadora verifica essa assinatura. Quando a autenticação é concluída, o celular pode exibir uma identificação indicando que a ligação foi feita pelo Banco do Brasil.

Atendimentos

O telefone continua sendo um dos principais canais de relacionamento entre o banco e seus clientes.

Segundo o BB,

, feitas por clientes ao banco. Além disso, o BB fez 1,5 milhão de chamadas ativas mensais a clientes.

Durante os testes da tecnologia de origem verificada, a identificação das chamadas contribuiu para um aumento de aproximadamente 30% na taxa de atendimento.

Funcionamento

O recurso é gratuito e não exige a instalação de aplicativos. Para o funcionamento completo da tecnologia, o

.

A forma como as informações aparecem na tela pode variar conforme o modelo do aparelho e a operadora utilizada pelo cliente.

Golpes

Apesar da identificação das chamadas, o banco reforça que os clientes devem permanecer atentos a possíveis tentativas de fraude.

Durante ligações telefônicas, o Banco do Brasil não solicita:

instalação de aplicativos;

acesso a sites externos;

senhas;

códigos de autenticação;

dados pessoais;

acesso remoto ao celular.

Canais oficiais

O BB orienta os clientes a utilizarem os seguintes números para atendimento:

4004-0001 capitais e regiões metropolitanas;

0800 729 0001 demais localidades.

O

. Portanto, se esse número aparecer como originador de uma ligação, a recomendação é desconfiar e encerrar o contato.