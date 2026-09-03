Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (3)

Edmilson Costa (PCB)
Concede entrevista para o canal Leo Dias
Flávio Bolsonaro (PL)
Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.
Hertz Dias (PSTU)
Faz transmissão ao vivo pelas redes sociais, às 19h.
Renan Santos (Missão)
Em Aracaju (SE), participa de panfletagem no Calçadão da rua João Pessoa e de conversa de apresentação do Programa Eleitoral do PSTU na sede do Sindipetro.
Romeu Zema (Novo)
Concede entrevista para CNN Brasil, às 21h
Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de sabatina no programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan, das 8h às 9h.
Wilson Grassi (Democrata)
Concede entrevista para o jornal O Estado de S. Paulo. À tarde, visita a obra social Dol Bosco, em São Paulo (SP).
Augusto Cury (Avante)
Pela manhã, visita o Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre e o Hospital Veterinário Anclivepa, ambos em Taguatinga (DF). À tarde, participa de protesto pacífico contra a suspensão de seus canais digitais de campanha.
Participa de reunião na Assembleia de Deus de São Paulo (SP). À noite, participa de evento para casais da Igreja Carvalhos de Justiça, em Ribeirão Preto (SP).
Os candidatosLuiz Inácio Lula da Silva (PT)
não tem agenda pública de campanha nesta quinta-feira.Rui Costa Pimenta (PCO)
eSamara Martins (UP)
não divulgaram a agenda até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.