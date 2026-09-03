Mendonça diz que deixará sociedade no Instituto Iter

Em nota, Mendonça afirma que nunca recebeu lucros advindos do instituto que ajudou a fundar, em novembro de 2023, quase dois anos após ele ter tomado posse como ministro da mais alta Corte de justiça do país.

Ainda segundo Mendonça, o Iter será transformado em entidade sem fins lucrativos, reforçando sua vocação exclusivamente educacional e social, à qual o ministro permanecerá prestando serviços exclusivamente acadêmicos, na qualidade de professor. No site do Iter, Mendonça é apontado como professor do curso Arte e a Ciência da Oratória.

Mendonça e Veiga foram ministros de Estado durante o governo de Jair Bolsonaro. O primeiro, comandou o Ministério da Justiça e Segurança Pública entre abril de 2020 e março de 2021. Veiga chefiou o Ministério da Educação de março a 2022 e janeiro 2023.

A Revista Fórum noticiou, esta manhã, em seu site, que, desde que foi fundado, o Iter firmou ao menos 55 contratos com órgãos públicos de 14 unidades federativas. Somados, os contratos envolvem valores da ordem de R$ 10,8 milhões. De acordo com a apuração do jornalista Plínio Teodoro, da Fórum, 54 desses contratos foram formalizados por meio de contratação direta, sem a realização de licitação prévia.