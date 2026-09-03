Músico morre em acidente na Zona Sul de Porto Alegre

Diego Sanches, conhecido como Branco, seguia para uma apresentação quando o carro em que estava se envolveu na colisão

Acidente na Zona Sul

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois carros no cruzamento da Avenida Wenceslau Escobar com a Rua Doutor Barcelos, no bairro Tristeza, zona sul de Porto Alegre. O acidente ocorreu por volta das 23h40min de quarta-feira (2), envolvendo um Peugeot 208 e um Volkswagen Taos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima fatal era o passageiro do Peugeot. Ele chegou a receber atendimento médico no local, mas não resistiu aos ferimentos. Os dois motoristas também se feriram, porém sem gravidade, de acordo com o registro da ocorrência.

Quem era Diego Sanches, o Branco

A vítima foi identificada como Diego Sanches, de 42 anos, conhecido como Branco. Ele era pandeirista do grupo de pagode D'Karanova, nome conhecido no cenário musical de Porto Alegre. Informações apuradas no local indicam que o músico seguia para uma apresentação em um pub próximo ao endereço do acidente.

Amigos e colegas lamentaram a morte do artista e destacaram sua personalidade leve e generosa. Paulinho Vilanova, próximo de Branco, afirmou que ele era sempre sorridente, brincalhão e disposto a tocar por amizade, muitas vezes sem cobrar cachê.

Investigação e bloqueio da avenida

As circunstâncias da colisão ainda não foram detalhadas pela polícia. A investigação deve esclarecer fatores como velocidade, sinalização e eventual avanço de preferencial no cruzamento, ponto de intenso fluxo na região.

Durante o atendimento, a Avenida Wenceslau Escobar ficou totalmente bloqueada no sentido Centro-bairro a partir da Rua Iete. A via só foi liberada por volta das 3h desta quinta-feira (3), após a conclusão dos trabalhos no local.

Violência no trânsito em Porto Alegre

O caso ocorre em meio ao monitoramento oficial da violência no trânsito da Capital. Até o fim de agosto, Porto Alegre registrava 56 mortes em 55 acidentes, segundo balanço divulgado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) na terça-feira (1º).

Apesar de o número representar queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando a cidade somava 61 mortes em 60 acidentes, o episódio reforça a gravidade dos riscos nas vias urbanas e a necessidade de atenção redobrada nos cruzamentos de maior movimento.