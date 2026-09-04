Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (4)

A agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (4) inclui caminhadas, comícios e eventos de campanha, além de entrevistas a emissoras de rádio e veículos de imprensa.

Também estão previstas visitas a instituições e espaços de inovação, encontros com empresários e representantes do setor produtivo, panfletagem e atividades de apresentação de programas eleitorais.



Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.



Em São Carlos (SP), visita o Hub de Inovação ONOVOLAB e faz comício em frente ao Mercado Municipal.



Em Alagoinhas (BA), concede entrevistas à 93FM e à Rádio Ouro Negro FM e faz panfletagem na Central de Abastecimento. À noite, participa de conversa de apresentação do programa do PSTU.



Participa de caminhada em Juazeiro do Norte (CE), com saída da avenida Castelo Branco.



Participa de evento de campanha no Teatro Guararapes,em Olinda (PE).



Concede entrevista para o jornal Estadão. Participa de encontro com representantes da União Santa Ifigênia, representação institucional do setor produtivo, em São Paulo (SP).



Participa de sabatina para Uol e Folha de S.Paulo. Visita o escritório de engenharia do Google no instituto de pesquisas tecnológicas (IPT), em São Paulo (SP). À noite, participa de sabatina para o programa Veja em Foco, da Veja.



Em São José do Rio Preto (SP), participa de almoço com grupo de empresários e de visita à Fundação Faculdade Regional de Medicina. Também visita o Mercado Municipal e o Calçadão da cidade. À noite, participa de evento da Educational School.

A candidata

e

não têm agenda pública de campanha nesta sexta.

Os candidatos

e

não divulgaram a agenda de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.