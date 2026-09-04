Trens e metrô terão operação especial durante o Rock in Rio

Os trens urbanos do Rio e a concessionária MetrôRio vão funcionar 24 horas, com programação especial para facilitar a ida e o retorno para casa dos passageiros que vão participar da abertura do Rock in Rio, que tem início nesta sexta-feira (4).

Trens

Haverá oferta de trens extras para o retorno do evento, com partidas de Deodoro com destino à Central e da Central do Brasil com destino a Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo. As viagens serão realizadas de hora em hora durante a madrugada.

Justiça

O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos funcionará durante todo o festival, oferecendo atendimento ao público para situações como furto de celular, problemas relacionados a ingressos, conflitos com a organização do evento, questões de consumo e casos de violência.

Nos casos de prisão em flagrante, as audiências de custódia serão realizadas no próprio posto do juizado. A equipe contará diariamente com dois magistrados, um em cada turno, além de um juiz coordenador.