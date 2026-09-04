Inmet alerta para tempestades no Sudeste e Sul do país

Nesta sexta-feira (4), um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades está ativo para região que vai do centro-sul de São Paulo, ao extremo norte do Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná e Santa Catarina, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

. Conforme vai chegando a noite, a instabilidade aumenta na região com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, alcançando também o norte do Rio Grande do Sul.

A temperatura mínima na região, entre as capitais, será de 12°C em Porto Alegre e a máxima de 23°C em Curitiba.

. Haverá muitas nuvens nas demais áreas, com possibilidade de chuvas isoladas no centro-sul, oeste e leste de São Paulo, incluindo a capital. Pode haver pancadas de chuva com trovoadas isoladas na divisa de São Paulo com o Paraná.

Entre as capitais, os termômetros devem marcar mínima de 13°C em Belo Horizonte e máxima de 32°C no Rio de Janeiro.

A partir da tarde, as pancadas de chuva ficam mais intensas e podem vir acompanhadas de trovoadas isoladas no centro-sul de Mato Grosso do Sul.

Na região, as temperaturas entre as capitais variam de 19°C em Campo Grande a 37°C em Cuiabá.

s. As pancadas de chuvas podem ocorrer com menos intensidade no sudeste do Pará e no centro-oeste do Tocantins. No Acre, centro-norte de Rondônia, sudoeste do Pará, sul e sudeste do Amazonas e no centro-sul de Tocantins, as chuvas devem ocorrer de forma isolada.

Nas capitais, a temperatura máxima chega a 38°C em Porto Velho e a mínima a 22°C em Rio Branco.

. Durante a tarde, pode chover também em Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba até o litoral leste do Rio Grande do Norte.

A temperatura mínima entre as capitais será de 22°C em Maceió e a máxima será de 38°C em Teresina.