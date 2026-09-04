Cartões de inscrição no Enamed e Revalida estão disponíveis

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Os participantes devem acessar os respectivos sites do Revalida e do Enamed para fazer a verificação.No cartão há informações importantes para a prova, como número de inscrição, data, horário e local, além de eventuais indicações relativas ao atendimento especializado.
Embora não seja obrigatório apresentar o cartão no dia da prova, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os participantes consultem o documento com antecedência e verifiquem as informações.Os dois exames ocorrerão no dia 13 de setembro.
O Enamed é obrigatório para estudantes concluintes dos cursos de graduação em medicina. E o Revalida dá validade a diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil.