Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (5 e 6)

Hertz Dias (PSTU)
Visita o ex-assessor Filipe Martins na cadeia Pública de Ponta Grossa (PR), no sábado.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
No sábado, participa de panfletagem na Estação da Lapa, em Salvador (BA), e de conversa de apresentação do programa do PSTU no Empório Bourbon Beer.
Renan Santos (Missão)
Participa de ato Lula, Alckmin e Haddad em São José do Rio Preto (SP), na manhã de sábado.
Samara Martins (UP)
No sábado à noite, participa de evento de campanha no Teatro Brasil Tropical, em Fortaleza (CE). No domingo, participa de evento de campanha no Salão Atlantis, em São Luís (MA).
Romeu Zema
Em Santo André (SP), participa da Marcha do Heroísmo Revolucionário, em homenagem aos militantes assassinados e desaparecidos pela ditadura militar, no sábado.
Ronaldo Caiado (PSD)
9h - Participa de entrevista presencial e gravada para a Record. Em seguida, vai para Uberlândia, onde não tem agenda para o restante do sábado.
Rui Costa Pimenta (PCO)
Visita à 49ª edição da Expointer, em Esteio (RS). Durante o evento, visita o Pavilhão da Agricultura Familiar e a área de máquinas agrícolas e se reúne com a Ocergs e a Farsul.
Augusto Cury (Avante)
Em Belo Horizonte (MG), participa de almoço e lançamento de candidaturas.
Clariana Barão (DC)
No sábado, participa de lançamento de campanha em Araçatuba (SP) e faz caminhada pelo camelódromo e calçadão da cidade. No domingo, participa de adesivaço em Natal (RN).
Edmilson Costa (PCB)
Concede entrevista para o Jornal News SBT, no sábado
Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.
O candidatoWilson Grassi (Democrata)
não tem agenda pública de campanha neste fim de semana.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.
*Colaborou Paula Laboissière.