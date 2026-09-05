Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (5 e 6)

A agenda dos presidenciáveis neste fim de semana inclui lançamentos de campanha, caminhadas, panfletagens e eventos políticos. Também estão previstas entrevistas, visitas, atos com aliados, encontros com representantes do setor produtivo e participação em eventos de campanha e manifestações políticas.



Visita o ex-assessor Filipe Martins na cadeia Pública de Ponta Grossa (PR), no sábado.



No sábado, participa de panfletagem na Estação da Lapa, em Salvador (BA), e de conversa de apresentação do programa do PSTU no Empório Bourbon Beer.



Participa de ato Lula, Alckmin e Haddad em São José do Rio Preto (SP), na manhã de sábado.



No sábado à noite, participa de evento de campanha no Teatro Brasil Tropical, em Fortaleza (CE). No domingo, participa de evento de campanha no Salão Atlantis, em São Luís (MA).



Em Santo André (SP), participa da Marcha do Heroísmo Revolucionário, em homenagem aos militantes assassinados e desaparecidos pela ditadura militar, no sábado.



9h - Participa de entrevista presencial e gravada para a Record. Em seguida, vai para Uberlândia, onde não tem agenda para o restante do sábado.



Visita à 49ª edição da Expointer, em Esteio (RS). Durante o evento, visita o Pavilhão da Agricultura Familiar e a área de máquinas agrícolas e se reúne com a Ocergs e a Farsul.



Em Belo Horizonte (MG), participa de almoço e lançamento de candidaturas.



No sábado, participa de lançamento de campanha em Araçatuba (SP) e faz caminhada pelo camelódromo e calçadão da cidade. No domingo, participa de adesivaço em Natal (RN).



Concede entrevista para o Jornal News SBT, no sábado



Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.

O candidato

não tem agenda pública de campanha neste fim de semana.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Colaborou Paula Laboissière.