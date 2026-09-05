Novo campus da UFSCar terá bacharelados interdisciplinares

O edifício, antes uma fábrica, tem 11 mil metros quadrados de área construída, estruturada em dois pavimentos, e deverá passar por reformas para acomodar adequadamente a comunidade acadêmica.

Os 90 estudantes estão acompanhando as aulas em um espaço provisório, cedido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

Ao todo,

. O Ministério da Educação também alocou 50 cargos de docente, de direção e funções gratificadas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, visitaram a futura sede neste sábado (5).

Bacharelados interdisciplinares

Para o primeiro ciclo, foi autorizado o funcionamento dos três primeiros cursos de graduação:

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação 260 vagas anuais;

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Humanidades 150 vagas anuais;

Bacharelado Interdisciplinar em Artes 150 vagas anuais.

Estão previstas as áreas de Artes Cênicas, Produção Cultural, Arquitetura e Urbanismo (com ênfase em habitação social), Serviço Social, Inteligência Artificial e Ciência de Dados, e Engenharia de Manufatura e Design.

Criada em 1968 e com atividades iniciadas em 13 de março de 1970, a UFSCar é a primeira instituição federal de ensino superior instalada no interior do estado de São Paulo. Com campi situados em São Carlos (sede), Araras, Sorocaba, Lagoa do Sino e São José do Rio Preto.

São José do Rio Preto é polo de uma região metropolitana que abrange 96 municípios e cerca de 1,6 milhão de habitantes, sendo 480 mil habitantes no próprio município.