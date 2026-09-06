Golpe do sósia usa tecnologia para tentar burlar biometria

O método, chamado de golpe do sósia, foi identificado pela equipe de inteligência analítica da Serasa Experian e descrito na edição do Mapa da Fraude referente ao primeiro semestre de 2026.

Como funciona

Os chamados motores de comparação facial podem localizar identidades legítimas com elevado grau de semelhança física. A partir disso, o fraudador escolhe uma identidade que considere mais propensa a passar por uma validação biométrica.

o criminoso começa pelo próprio rosto;

procura pessoas fisicamente semelhantes;

identifica uma possível vítima;

tenta utilizar os dados dessa identidade em uma fraude.

Biometria isolada

Para Leandro Bartolassi, diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, a nova tática demonstra como os criminosos também podem explorar tecnologias desenvolvidas para aumentar a segurança.

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validação de documentos;

prova de vida;

conferência de dados cadastrais;

análise do dispositivo utilizado;

identificação de padrões de comportamento;

avaliação de outros sinais de risco.

Prejuízos evitados

O volume representa um crescimento de 32,9% em relação ao mesmo período de 2025. De acordo com a empresa, isso equivale a uma ocorrência de alto risco identificada a cada 5,5 segundos.

As tentativas bloqueadas estavam associadas a um prejuízo estimado em R$ 3,77 bilhões que teria sido evitado no período.

Como se proteger

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não compartilhar fotos de documentos ou selfies segurando documentos em redes sociais e aplicativos de mensagem;

fornecer dados pessoais e biométricos somente em sites e aplicativos oficiais;

proteger celular e aplicativos com senhas fortes e autenticação em dois fatores;

desconfiar de pedidos inesperados de reconhecimento facial por links, e-mails, mensagens ou Códigos QR;

não permitir que desconhecidos fotografem seu rosto ou documentos;

evitar publicar imagens de documentos, mesmo com parte das informações ocultadaproteger celular e aplicativos com senhas fortes e autenticação em dois fatores;

manter sistemas e aplicativos atualizados;

monitorar regularmente o CPF;

procurar os canais oficiais das empresas diante de movimentações desconhecidas.

Empresas precisam combinar

A Serasa Experian orienta combinar diferentes mecanismos de segurança, como: