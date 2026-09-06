Mega-Sena acumula e próximo sorteio terá prêmio de R$ 70 milhões

Os números sorteados foram 08-17-24-43-47-58.

Setenta e oito apostas fizeram a quina e levam R$ 30.145,38 de prêmio cada. Já as 5.268 apostas que venceram a quadra receberão R$ 735,73 cada.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.