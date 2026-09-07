Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (7)

A agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (7) inclui atos em alusão ao 7 de Setembro, feriado da Independência do Brasil.
Também estão previstas entrevistas, visitas e manifestações políticas.Hertz Dias (PSTU)
Renan Santos (Missão)
Às 9h, participa do ato Grito dos Excluídos, em Cajamar (SP), e almoça com apoiadores na Ocupação Esperança.
Romeu Zema (Novo)
Participa de ato no Obelisco do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, às 11h.
Ronaldo Caiado (PSD)
Realiza ato na Avenida Paulista, em São Paulo, às 9h20.
Rui Costa Pimenta (PCO)
Em Goiânia, acompanha desfile cívico, às 8h.
Samara Martins (UP)
Participa do ato Grito dos Excluídos, em São Paulo (SP).
Wilsson Grassi (Democrata)
Cumpre agenda em Belém (PA). Pela manhã, visita a Ocupação Welfesom Alves e, às 17h, faz ato no Portal da Amazônia.
Augusto Cury (Avante)
O candidato participa de gravação de mensagem em vídeo em alusão à comemoração de 204 anos da Independência do Brasil.
Clariana Barão (DC)
Participa de sabatina no programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan, às 8h. Às 21h, concede entrevista para CNN Brasil.
Edmilson Costa (PCB)
Concede entrevista ao canal Bacci Notícias TV, às 12h10.
Flávio Bolsonaro (PL)
Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.
Realiza ato na Avenida Paulista, em São Paulo, às 15h.
O candidatoLuiz Inácio Lula da Silva (PT)
não tem agenda pública de campanha.
A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.