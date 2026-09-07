Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (7)

A agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (7) inclui atos em alusão ao 7 de Setembro, feriado da Independência do Brasil.

Também estão previstas entrevistas, visitas e manifestações políticas.



Às 9h, participa do ato Grito dos Excluídos, em Cajamar (SP), e almoça com apoiadores na Ocupação Esperança.



Participa de ato no Obelisco do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, às 11h.



Realiza ato na Avenida Paulista, em São Paulo, às 9h20.



Em Goiânia, acompanha desfile cívico, às 8h.



Participa do ato Grito dos Excluídos, em São Paulo (SP).



Cumpre agenda em Belém (PA). Pela manhã, visita a Ocupação Welfesom Alves e, às 17h, faz ato no Portal da Amazônia.



O candidato participa de gravação de mensagem em vídeo em alusão à comemoração de 204 anos da Independência do Brasil.



Participa de sabatina no programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan, às 8h. Às 21h, concede entrevista para CNN Brasil.



Concede entrevista ao canal Bacci Notícias TV, às 12h10.



Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.



Realiza ato na Avenida Paulista, em São Paulo, às 15h.

O candidato

não tem agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.