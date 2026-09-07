Veja como foi a segunda-feira (7) dos presidenciáveis

>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidente:Clariana Barão (DC)
A candidata concedeu entrevista ao canal Bacci Notícias TV. Ela participou de ato do 7 de Setembro, na Avenida Paulista.
Ela defendeu maior presença de mulheres em cargos públicos.
Segundo a candidata, países com mais mulheres no poder têm menor corrupção e empresas comandadas por mulheres são mais lucrativas.
Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato cumpriu agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.
O candidato Flávio Bolsonaro participou de ato em frente ao Masp, na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Flávio Bolsonaro criticou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), cobrou maior responsabilização para ministros que cometerem irregularidades e disse que vai "trabalhar para resgatar a credibilidade do Judiciário.
Em discurso, ele disse que, caso seja eleito, classificará as facções criminosas como narcoterroristas e defendeu a redução da maioridade penal, a implantação da castração química para estupradores e pena de oito anos para roubo de celular.