Prêmio Mulheres e Ciência tem inscrições abertas até quinta-feira

A premiação é realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em parceria com o Ministério das Mulheres, o British Council no Brasil e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

O objetivo é reconhecer a excelência de pesquisadoras e incentivar a participação de mais mulheres na ciência, tecnologia e inovação para haver diversidade na carreira científica.

Categorias de premiação

De acordo com o edital desta nova edição, o prêmio mantém as quatro categorias de premiação.

Confira quem pode participar em cada uma delas:

Incentivo: destinada a mulheres brasileiras de 15 a 29 anos participantes do Programa Asas para o Futuro do Ministério das Mulheres (MMulheres);

Estímulo: destinada a pesquisadoras que concluíram o doutorado a partir do ano de 2011. Serão premiadas as pesquisadoras mais bem classificadas em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes;

Trajetória: destinada a pesquisadoras que concluíram o doutorado até o ano de 2010. Serão premiadas as pesquisadoras mais bem classificadas em cada uma das mesmas três grandes áreas do conhecimento;

Mérito Institucional: destinada às três melhores instituições de educação superior ou institutos de pesquisa com planos de ação estratégicos desenvolvidos para a indução de políticas de igualdade de gênero.

A inscrição nas categorias Incentivo, Estímulo ou Trajetória deverá ser feita individualmente, a partir do preenchimento de formulário específico, além de preenchimento do currículo na Plataforma Lattes, do CNPq.

Premiação

Os recursos da premiação são voltados ao fortalecimento de ações voltadas à promoção da igualdade de gênero.

O resultado final será divulgado em novembro e a cerimônia de premiação está prevista para ocorrer em março de 2027, em Brasília.

Prêmio Mulheres e Ciência

Criado em 2024, o prêmio tem o objetivo de: