Anvisa aprova genéricos de medicamentos contra diabetes e obesidade

Asautorizações foram concedidas à farmacêutica brasileira EMS
e publicadas nesta terça-feira (8) no Diário Oficial da União.A empresa já comercializa duas canetas com os medicamentos: Olire, voltado para o controle de peso em adultos e adolescentes; e o Lirux, focado no gerenciamento da glicemia. Ambos auxiliam na redução do apetite e no equilíbrio do açúcar no sangue.
O que muda é a aprovação dos produtos genéricos, que podem ser vendidos agora pelo nome do princípio ativo, sem a obrigatoriedade de estarem vinculados a uma marca comercial específica.