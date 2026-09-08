Veja como foi a terça-feira (8) dos candidatos a presidente

>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidente:

A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (8) incluiu entrevistas e reuniões com apoiadores.



O candidato cumpriu agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.



O candidato Flávio Bolsonaro não teve agenda pública de campanha.



O candidato Hertz Dias visitou a Ocupação Coração Valente e a fábrica Armco, ambas em Jacareí (SP).

Em São Bernardo do Campo (SP), participou de panfletagem na Escola Técnica Estadual Lauro Gomes e de um evento de hip hop.

Ele defendeu a implementação de um amplo plano nacional de moradia popular. "Milhões de famílias brasileiras enfrentam dificuldades para ter um teto enquanto existe terra, tecnologia e recursos suficientes para garantir habitação digna para todos. O problema não é falta de capacidade; é uma escolha política que privilegia o lucro", afirmou.



O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não teve agenda pública de campanha.



O candidato Renan Santos participou de sabatina na Jovem Pan e concedeu entrevista ao canal Paulo Mathias, na capital paulista.



O candidato Romeu Zema participou de reunião com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), em Brasília.



O candidato Ronaldo Caiado visitou o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (Cnpem), em Campinas, interior de São Paulo.

Ele prometeu dobrar o investimento em ciência e tecnologia para o equivalente a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e defendeu uma política de industrialização nacional para a produção de semicondutores, baterias, ligas metálicas e turbinas.

Caiado esteve também em Jaguariúna, cidade vizinha a Campinas, onde comentou sobre contas públicas e afirmou que, se eleito, pretende realizar um corte de 25% nos repasses destinados a todos os Poderes.

A partir daí, você vai dando conta de colocar o país no lugar, declarou.



O candidato Rui Costa Pimenta participou do programa Análise da 3ª, na Rádio Causa Operária, no YouTube. Ele classificou a ascensão do partido de extrema-direita AfD na Alemanha como reflexo da crise do regime político burguês imperialista.



A candidata Samara Martins participou de sabatina do jornal Correio Braziliense, de Brasília, e concedeu entrevista ao portal Metrópoles.

Ela fez caminhada na Rodoviária do Plano Piloto, no centro da capital federal.



O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista ao jornalista Lucas França e participa de sabatina com membros do grupo Dados Políticos.



Na cidade de São Paulo, o candidato Augusto Cury concedeu entrevista ao jornal Estadão e ao canal Meio.



A candidata Clariana Barão concedeu entrevista à rádio Agora FM, de Rondonópolis (MT), e à rádio Capela FM, de Vinhedo (SP). Ela visitou a Bienal do Livro, em São Paulo.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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* Colaboraram Bruno de Freitas Moura e Rafael Cardoso (Rio de Janeiro); redação de São Paulo e TV Brasil.