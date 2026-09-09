Mega-Sena acumula para R$ 76 milhões; confira os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.055 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (8).

54 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.793,09 cada

2.787 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.111,21 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.