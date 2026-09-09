Nacional estreia documentário que lembra histórico programa PRK-30

O documentário PRK-30 O Rádio pelo Avesso estreia nos cinemas nesta quinta-feira (10), na mesma semana em que a

completa 90 anos. O PRK-30 fez parte da história da emissora pública que hoje pertence à

(

), sendo um dos programas humorísticos mais emblemáticos da Era de Ouro do rádio brasileiro.

a. Uma sessão antecipada foi realizada nessa terça-feira (8), às 18h30, na Sala Glauber Rocha da sede da Fundação Museu da Imagem e do Som (FMIS), na Praça XV.

O diretor-geral da

, Thiago Regotto, celebra a estreia do documentário nos cinemas em meio às comemorações pelos 90 anos da

. Ele conta bastidores da participação da EBC no projeto, desde os primeiros contatos com a equipe do filme até uma gravação realizada no

, no Rio de Janeiro.

Quando o Eduardo Albergaria nos procurou para falar sobre a ideia do filme PRK-30, eu disse que deveríamos fazer parte desse projeto, que conta um importante capítulo da história da Rádio Nacional . Começamos a pensar em como seria essa participação, no apoio necessário e no nosso desejo de também estar presentes no filme.

Sobre o PRK-30

O PRK-30 simulava uma estação clandestina, identificada por um prefixo inexistente, satirizando atrações da época, como novelas, programas de auditório e transmissões esportivas. Chegou a superar 52% da audiência do mercado radiofônico do Rio de Janeiro, quando o programa era transmitido pela

, à época instalada no Edifício A Noite, na Praça Mauá.

PRK30 O Rádio pelo Avesso resgata a história desse lendário programa humorístico. A obra também foi construída a partir do rolo de filme Abacaxi Azul, descoberto no acervo da Cinemateca Brasileira e que guardava o único registro em imagens do PRK-30. Posteriormente restaurado, o material revelou trechos inéditos que agora podem ser apreciados pelo grande público.

O documentário é uma produção da Urca Filmes, em coprodução com o Canal Brasil, a Globo Filmes e GloboNews, e produção associada com

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l, 560 e 1001 Filmes. A direção é de Eduardo Albergaria e a produção é de Leonardo Edde.