Nacional estreia documentário que lembra histórico programa PRK-30

completa 90 anos. O PRK-30 fez parte da história da emissora pública que hoje pertence àEmpresa Brasil de Comunicação
(EBC
), sendo um dos programas humorísticos mais emblemáticos da Era de Ouro do rádio brasileiro.A sessão oficial de lançamento será nesta quinta-feira (10), às 20h, na Estação Claro Rio, em Botafogo, no Rio de Janeiro. A exibição será seguida por debate e roda de convers
a. Uma sessão antecipada foi realizada nessa terça-feira (8), às 18h30, na Sala Glauber Rocha da sede da Fundação Museu da Imagem e do Som (FMIS), na Praça XV.
O diretor-geral daEBC
, Thiago Regotto, celebra a estreia do documentário nos cinemas em meio às comemorações pelos 90 anos daRádio Nacional
. Ele conta bastidores da participação da EBC no projeto, desde os primeiros contatos com a equipe do filme até uma gravação realizada noMuseu da Rádio Nacional
, no Rio de Janeiro.
Segundo Regotto, um dos momentos marcantes foi a gravação no Museu da Rádio Nacional, transmitida inclusive ao vivo pela emissora e que acabou se tornando uma cena do documentário. "Ou seja, essa convergência não aconteceu por acaso e estamos muito felizes em celebrar o aniversário da Nacional com mais esse presente.
Quando o Eduardo Albergaria nos procurou para falar sobre a ideia do filme PRK-30, eu disse que deveríamos fazer parte desse projeto, que conta um importante capítulo da história daRádio Nacional
. Começamos a pensar em como seria essa participação, no apoio necessário e no nosso desejo de também estar presentes no filme.
Sobre o PRK-30O PRK-30 foi um dos mais bem-sucedidos programas humorísticos da história do rádio brasileiro. A atração humorística, criada por Lauro Borges e Castro Barbosa, foi exibida inicialmente pela Rádio Mayrink Veiga, do Rio de Janeiro, e depois passou para a Rádio Nacional, em 1944, então a maior emissora do país.
O PRK-30 simulava uma estação clandestina, identificada por um prefixo inexistente, satirizando atrações da época, como novelas, programas de auditório e transmissões esportivas. Chegou a superar 52% da audiência do mercado radiofônico do Rio de Janeiro, quando o programa era transmitido pelaRádio Nacional
, à época instalada no Edifício A Noite, na Praça Mauá.
PRK30 O Rádio pelo Avesso resgata a história desse lendário programa humorístico. A obra também foi construída a partir do rolo de filme Abacaxi Azul, descoberto no acervo da Cinemateca Brasileira e que guardava o único registro em imagens do PRK-30. Posteriormente restaurado, o material revelou trechos inéditos que agora podem ser apreciados pelo grande público.
O documentário é uma produção da Urca Filmes, em coprodução com o Canal Brasil, a Globo Filmes e GloboNews, e produção associada comTV Brasil
,Rádio MEC
,Rádio Naciona
l, 560 e 1001 Filmes. A direção é de Eduardo Albergaria e a produção é de Leonardo Edde.