PF faz ação contra apologia ao nazismo no interior do Rio de Janeiro

Foram expedidos dois mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal.

Segundo a Polícia Federal (PF), a

Durante as buscas, foram apreendidos um computador e um celular que serão submetidos à perícia técnica criminal.

A PF ressalta que a divulgação de conteúdo de apologia ao nazismo é conduta prevista na Lei nº 7.716/1989 (Lei que define os crimes resultantes de preconceito de cor e raça).

As penas variam de dois a cinco anos de prisão se a internet for usada para este tipo de conteúdo.