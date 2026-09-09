Veja como foi a quarta-feira (9) dos presidenciáveis

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (9) incluiu atos e comícios, panfletagem, encontros com representantes dos setores produtivo e imobiliário, visitas a instituições e participação em ato contra a violência de gênero.

>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidente:



O candidato Flávio Bolsonaro cumpriu agenda de campanha em Juiz de Fora (MG).

Ele participou de uma motocarreata e de um comício.



O candidato Hertz Dias visitou o Centro de Distribuição dos Correios da Vila Leopoldina, em São Paulo, e defendeu a manutenção da empresa como 100% estatal.

"Nossa proposta vai além de impedir a privatização. Defendemos os Correios sob controle dos trabalhadores, porque são eles que conhecem a realidade da empresa e garantem diariamente seu funcionamento, declarou.



O candidato Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu agenda de campanha no Piauí.Em Teresina, Lula visitou o Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) Professora Júlia Nunes Alves, no bairro Itararé, onde conheceu as dependências da unidade de ensino e iniciativas relacionadas à inteligência artificial, tecnologia e formação profissional.

Na sequência, Lula visitou as obras de revitalização e duplicação dos 13,5 quilômetros do VLT da capital piauiense, na Estação Boa Esperança.



Em São Paulo, o candidato Renan Santos participou de ato na Faculdade Getúlio Vargas (FGV).



O candidato Romeu Zema apresentou, em Brasília, um documento direcionado aos cristãos, em que se posiciona contra o aborto em todas as situações e a legalização de drogas.

O documento também trata de temas como saúde, educação, segurança e bets. Para Zema, é preciso combater o vício nas apostas online.



O candidato Ronaldo Caiado concedeu entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, e à Rádio Massa FM.

Ele participou de um encontro, na capital paulista, com a Associação Brasileira de Incorporadoras (Abrainc) e visitou o Instituto Resgatando Vidas, que oferece atividades educacionais, culturais e esportivas para comunidades da periferia.

O candidato destacou a importância de organizações sociais que atendem demandas "onde o Estado não é capaz de suprir.



O candidato Rui Costa Pimenta não teve agenda pública de campanha.



A candidata Samara Martins cumpriu agenda na cidade de São Paulo.

Ela participou do Ato Por Uma Pátria Sem Feminicídios e Sem Estupros, na Praça da Sé, região central, que reuniu manifestantes e integrantes do UP.



O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista ao jornal A Voz de Campos, de Campos dos Goytacazes (RJ).

Ele criticou a postura de concorrentes que não vão a debates e o fato de os veículos de comunicação não convidarem todos os candidatos..



Na capital paulista, o candidato Augusto Cury visitou a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Ele ainda participou de uma reunião com a Organização das Cooperativas do Estado da Bahia (Oceb) e com a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar).



A candidata Clariana Barão participou de um evento no Jockey Club de São Paulo.



O candidato Edmilson Costa não teve agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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* Colaboraram Bruno de Freitas Moura (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo.