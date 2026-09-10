Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira

Wilson Grassi (Democrata)
Concede entrevista ao podcast Bruno Aiub Show.
Augusto Cury (Avante)
Concede entrevista ao Kritikê Podcast.
Clariana Barão (DC)
Visita a instituição Genial Investimentos, em São Paulo (SP).
Edmilson Costa (PCB)
Concede entrevista à rádio Metrópole FM de Cuiabá.
Flávio Bolsonaro (PL)
Em Santos (SP), participa de sabatina na Associação Comercial de Santos e Jornal A Tribuna. À tarde, concede entrevista ao Podcast Deixa em Off e faz palestra no Sindaport.
Hertz Dias (PSTU)
Participa de motocarreata em Boa Vista (RR), com percurso do aeroporto até a Praça Germano Sampaio. À tarde, participa de comício em trio elétrico.
Renan Santos (Missão)
Em Recife (PE), faz panfletagem no restaurante universitário da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Romeu Zema (Novo)
Pela manhã, participa do evento Diálogo com Presidenciáveis, na Câmara Americana de Comércio, em São Paulo (SP).
Ronaldo Caiado (PSD)
Pela manhã, concede entrevista na rádio O Povo CBN. Visita o Santuário do Padre Cícero em Juazeiro do Norte (CE) e o projeto Ecos da Esperança, em Crato (CE). Após almoço no Instituto Primeira Infância, em Fortaleza (CE), visita o Mercado Central da cidade.
Participa de sabatina à noite para o podcast Inteligência LTDA, em São Paulo (SP).
Os candidatosLuiz Inácio Lula da Silva (PT)
eSamara Martins (UP)
não têm agenda pública de campanha nesta quinta-feira.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.