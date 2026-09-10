MPRJ denuncia cinco pessoas por morte de ciclista em Copacabana

O veículo que estava com ele seria da própria irmã. Segundo a denúncia, Davi Santos Machado, Jorge Luiz Ricardo Dias, Felipe Eduardo dos Santos Silva, Ailton José da Silva e Wellington Luiz Santos de Souza agrediram a vítima, com pauladas, socos e chutes.

Quatro dos cinco acusados já estão presos. Apenas Wellington Luiz Santos de Souza é considerado foragido, de acordo com o MPRJ.

A Polícia Civil chegou a indiciar 13 pessoas por participação no crime. As outras oito pessoas foram qualificadas por condutas de menor potencial ofensivo, como omissão de socorro, lesão e exercício irregular da profissão de segurança. Esses casos serão analisados em outros procedimentos, segundo o MPRJ.