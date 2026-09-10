Caiado é internado em SP para tratar uma faringite aguda

Segundo nota encaminhada pela assessoria de imprensa do candidato,Caiado precisou tomar uma medicação intravenosa
. Assinada pela médica Ludihmila Abrahão Hajjar, a nota informa que o objetivo da internação foi acelerar a recuperação do candidato para que ele possa retomar, o mais breve possível, seus compromissos de campanha.Por causa da internação, os compromissos do candidato agendados para esta quinta-feira foram cancelados.
Pela manhã, o candidato visitaria o Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Guarda Civil em Vinhedo, no interior paulista, e à noite participaria de uma sabatina na capital paulista.