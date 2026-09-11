Campanha convoca candidatos a defender o Cerrado nas eleições

Porém, mais de 50% de sua vegetação nativa foi destruída, e os rios têm enfrentado redução média de 27% na vazão.

O documento oficializa quais postulantes às vagas no Executivo e no Legislativo se comprometem publicamente com as demandas. Para a coordenadora do Programa Cerrado no Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN), Isabel Figueiredo, a proteção do bioma deve envolver projetos de longo prazo.

Precisamos eleger parlamentares que compreendam a importância do Cerrado e não tenham uma visão imediatista que pode comprometer o nosso futuro.

A secretária executiva da Rede Cerrado, Ingrid Silveira, indica um conjunto de elementos que devem orientar os compromissos dos candidatos.

As eleições precisam colocar no centro políticas que fortaleçam a agricultura familiar, a agroecologia e a sociobiodiversidade, garantindo território, crédito e acesso a mercados para quem cuida do bioma.

Pontos defendidos

A campanha apresenta oito propostas para serem incorporadas pelos candidatos:



1. proteger o Cerrado e garantir seu reconhecimento como patrimônio nacional;

2. proteger as águas como direito fundamental;

3. garantir terra, território e autodeterminação dos povos;

4. combater a grilagem e a violência no campo;

5. enfrentar os impactos dos grandes empreendimentos e garantir a consulta livre, prévia e informada;

6. promover a agroecologia e fortalecer a agricultura familiar;

7. valorizar a sociobiodiversidade e a soberania alimentar;

8. garantir saúde, educação, participação popular e condições dignas de vida.



