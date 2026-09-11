Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (11)

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (11) inclui sabatinas e entrevistas em veículos de comunicação, gravações para programas de televisão e participação em atos de campanha.

Também estão previstas visitas a empresas, bairros e eventos, além de motociata, panfletagem e roda de conversa sobre arte e cultura.



Apresenta palestra no evento Semana da Administração, na Universidade Anhanguera - Unidade Itaquera (SP).



Participa de sabatina do SBT em Osasco (SP) e grava participação no programa Domingo Espetacular, da Record, em São Paulo (SP).



Em Santos (SP), concede entrevistas ao podcast da Associação Nacional dos Trabalhadores Portuários (ANTP) e para a TV Band Litoral.



Em Manaus (AM), visita as instalações da fábrica da Honda e participa de motociata pelas ruas da cidade até o anfiteatro do complexo turístico da Ponta Negra.



Em Jaboatão dos Guararapes (PE), concede entrevista para a rádio Projeção FM e participa de panfletagem na feira do centro. À noite, participa de roda de conversa sobre arte e cultura no mezanino do edifício Ambassador, no bairro Boa Vista, em Recife.



Participa do ato Brasil pronto pra mais, no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre (RS).



Em São Paulo (SP), participa de sabatina do UOL e Folha de S.Paulo, concede entrevista para o programa Manhattan Connection e grava participação no programa Domingo Espetacular, da Record. À noite, visita a Bienal do Livro.



Visita o bairro Vila Velha, em Fortaleza (CE).

O candidato Ronaldo Caiado (PSD) foi internado no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, na manhã dessa quinta-feira (10), para tomar medicação intravenosa. De acordo com informações passadas hoje pela assessoria, Caiado foi diagnosticado com pneumonia.

Os candidatos

,

e

não têm agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Matéria alterada às 9h06 para atualizar informação sobre diagnóstico de Caiado.