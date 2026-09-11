PF: ex-chefe de supervisão do BC recebeu R$ 500 mil mensais de Vorcaro

Ao menos um dos pagamentos chegou a R$ 760 mil reais, segundo mensagens trocadas entre o advogado e empresário Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro e apontado como seu operador financeiro, e Vorcaro, dono do antigo Banco Master, que foi liquidado pelo BC em novembro do ano passado.

Belline foi beneficiado ainda com almoço, jantar e guia em Paris, tudo custeado por Vorcaro, segundo o relatório, cujo sigilo foi levantado na noite desta quinta-feira (11) pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo.

No caso dele, a PF aponta para o pagamento de uma viagem à Disney, nos Estados Unidos, e a aquisição de maneira atípica de um imóvel rural do servidor.

Segundo o documento, Santana e Souza atuaram como consultores de Vorcaro, promovendo alinhamento de estratégias e revisão de documentos, bem como reuniões privadas, inclusive na residência do investigado.

Em uma delas, Paulo Sérgio Souza encaminha ao ex-banqueiro a portaria com sua nomeação ao cargo no Departamento de Supervisão. Em outro trecho, ele diz ser prioridade absoluta se encontrar com Vorcaro para discutir interesses Master.

A ligação entre os dois servidores do BC e Daniel Vorcaro já era conhecida desde a prisão preventiva do ex-banqueiro. A retirada do sigilo sobre o relatório da PF, contudo, revelou os detalhes sobre a suposta remuneração que recebiam.

Afastados de suas funções, Bellline Santana e Paulo Sérgio Souza negam ter vazado informações internas do BC a Daniel Vorcaro. Os dois alegam ter como provar que as despesas que tiveram com viagens e outras benesses foram pagas do próprio bolso.

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busca contato com as defesas dos citados para novo posicionamento.