Inmet lança alerta de ciclone extratropical na Região Sul esta noite

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um

. Há risco de tempo severo, com possibilidade de fortes correntes de ar descendentes no interior das nuvens de tempestade.

O Inmet aponta ainda para uma intensificação de instabilidades no Sul e em partes do Centro-Oeste e do Sudeste

Segundo o Inmet, o sistema deve se deslocar rapidamente em direção ao oceano ao longo do sábado (12), quando atingirá sua intensidade máxima.

Também há possibilidade de ocorrência de tornados, sobretudo entre o centro-sul e o oeste do Paraná e de Santa Catarina e no noroeste do Rio Grande do Sul. Para essas áreas, há aviso vermelho de grande perigo para tempestade.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 13 °C em Curitiba, e a máxima chega a 22 °C em Porto Alegre.

Nas demais áreas da Região Sul, o céu fica com muitas nuvens. Ocorrem pancadas de chuva no sudeste do Rio Grande do Sul e no oeste, centro e leste do Paraná. Há ainda possibilidade de chuva isolada no sudoeste e sul do Paraná.

No Sudeste, o Inmet prevê que o tempo deve ser chuvoso, com aumento da instabilidade à noite. No sábado, o tempo segue instável.

No sudoeste e Centro-sul de São Paulo, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas. Nas demais áreas do estado, ocorrem chuvas isoladas ao longo do dia.

No Espírito Santo, há possibilidade de chuvas isoladas. No norte e noroeste de Minas Gerais, o céu fica com poucas nuvens.

Para sábado, segue vigente o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e para grande parte do Rio de Janeiro. A temperatura entra em elevação.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 16 °C em São Paulo, e a máxima chega a 34 °C em Belo Horizonte.

Também há possibilidade de chuva isolada no oeste do Pará, no litoral do Amapá, no oeste e sul de Roraima e em Rondônia. A instabilidade deve atingir o Acre e Rondônia no sábado.

Nas demais áreas, predominam muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 22 °C em Rio Branco, e a máxima chega a 37 °C em Manaus e Porto Velho.

, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A nebulosidade avança um pouco para o interior, atingindo o centro e leste do Ceará, o sudoeste do Rio Grande do Norte e o centro-oeste da Paraíba, onde o céu fica com muitas nuvens.

Nas demais áreas, o sábado terá céu com poucas nuvens e calor intenso.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 22 °C em Salvador e Maceió, e a máxima chega a 39 °C em Teresina.

No noroeste, oeste e sudoeste de Mato Grosso e no noroeste de Mato Grosso do Sul, o céu fica com muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva.

Em Mato Grosso do Sul, a instabilidade é maior, com ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro-sul do estado, incluindo a capital, Campo Grande.

O sábado será ensolarado, com poucas nuvens, no Distrito Federal, no centro-norte de Goiás e no leste e nordeste de Mato Grosso. As temperaturas entram em elevação na região.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 19 °C em Goiânia, e a máxima chega a 32 °C em Brasília e 37 °C em Cuiabá.