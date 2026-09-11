Fim de semana na capital paulista terá chuva forte e rajadas de vento

Os modelos de previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da capital (CGE) indicam que

No decorrer do sábado (12), os volumes de chuva devem aumentar significativamente por causa do sistema frontal que vai atuar no litoral paulista, em conjunto com as áreas de instabilidade que chegam do interior do estado. As chuvas abrangentes tendem a variar de intensidade moderada a forte, acompanhadas por rajadas de vento.

Com o tempo chuvoso e instável, as temperaturas não sobem muito.

No domingo (13), as condições do tempo seguem semelhantes. A madrugada deve registrar chuva moderada com médias de 14°C nos termômetros.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior