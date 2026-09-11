Aulas serão suspensas no DF nas sextas-feiras antes das eleições

Com isso, não haverá aulas nos dias 2 de outubro e 23 de outubro.

Se não houver segundo turno, a medida será cancelada no dia 23 de outubro. O decreto do GDF foi publicado em edição extra do Diário Oficial.

Fica mantido o expediente dos responsáveis pela administração das instituições que funcionam como zonas eleitorais. Eles deverão se apresentar nas escolas a partir das 7h para receber as urnas eletrônicas que são distribuídas pela Justiça Eleitoral.