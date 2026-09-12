SUS vacina mais de 1 milhão de crianças com Pneumo 20

A vacinação é a principal forma de prevenir as formas graves das doenças pneumocócicas.

O anúncio foi feito na sexta-feira (11) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante visita a serviços de saúde em Montes Claros (MG).

Incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação em 2026,

O Ministério da Saúde informou que, com a incorporação da Pneumo 20 pelo SUS, a Pneumo 10 será substituída gradualmente no esquema infantil.

Durante esse período, os estoques disponíveis da Pneumo 10 continuarão sendo utilizados. Por isso, temporariamente, o esquema combinará as duas vacinas, explicou a pasta.

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Entre crianças menores de 5 anos, foram registrados 589 casos e 187 óbitos no período.