Capital paulista já acumula quase 200 mm de chuvas em setembro

A cidade de São Paulo registra alto volume de chuvas neste mês de setembro.

O total é o segundo maior acumulado mensal registrado na cidade em 2026, atrás apenas dos 256,4 mm de janeiro.

Na série histórica de medição do Mirante de Santana, iniciada em 1943, o

Segundo a Defesa Civil estadual, como ainda há previsão de novas chuvas até o fim do mês, essa posição no ranking pode mudar.

"Números como esses mostram por que o monitoramento não pode parar. A informação e a percepção de risco são o que permite à população se proteger neste período", afirmou, em nota, o coronel Araújo Monteiro, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo.

Segundo o órgão, a população pode receber gratuitamente alertas diretamente no celular por meio do serviço de SMS da Defesa Civil. Para se cadastrar, é preciso enviar o CEP da localidade para o número 40199.

Orientações da Defesa Civil do Estado de São Paulo:

evitar áreas alagadas ou com correnteza;

não atravessar vias inundadas;

ficar atento a sinais de risco em encostas e em áreas próximas a córregos;

procurar local seguro em caso de temporais;

acompanhar os boletins e alertas oficiais da Defesa Civil.

Em caso de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199.