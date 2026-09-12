Justiça Eleitoral se aproxima de indígenas na Raposa Serra do Sol

Nunes Marques acompanhou ações da Ouvidoria dos Povos Indígenas, iniciativa do TRE-RR que funciona como um canal de diálogo entre a Justiça Eleitoral e os povos indígenas.
Além de ouvir a comunidade para identificar necessidades e aproximar os serviços eleitorais da realidade das aldeias,a comitiva realizou ações como a capacitação de mulheres indígenas sobre como votar. O treinamento era uma demanda da própria comunidade.
Encontro no malocão
As atividades ocorreram no malocão principal, espaço comunitário tradicional utilizado para reuniões.Também foram realizadas ações para jovens e entregues computadores para a escola de informática da comunidade, doados pelo TRE-RR.
Os indígenas receberam também uma cartilha com informações sobre direitos, serviços e etapas da votação. O material foi produzido em Macuxi, uma língua indígena.De acordo com Nunes Marques, o TSE tem uma missão que vai muito além de organizar a votação.
Nosso dever é garantir que cada cidadão e cada cidadã possa exercer o seu direito de escolha com liberdade, segurança e dignidade, declarou.
Para ele, isso significa reconhecer que o Brasil é formado por muitos.