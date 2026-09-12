Avião da GOL faz pouso de emergência após decolagem em Goiânia

Segundo a GOL,

a aeronave do voo G3 1433 apresentou problemas técnicos e, após retornar ao aeroporto goiano, teve seu voo cancelado. A GOL não quis informar quantos passageiros e tripulantes estavam a bordo.

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Além disso, informou que todos os clientes impactados estavam recebendo as tratativas previstas pela Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme suas necessidades.