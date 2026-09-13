Crise institucional prejudica debate eleitoral, avaliam entidades

Para entidades da sociedade civil ouvidas pelaAgência Brasil
, ao extrapolarem o Supremo Tribunal Federal (STF) e envolverem outras instituições, as disputas entre ministros da Corte dominaram o noticiário, as redes sociais e as conversas cotidianas, desviando o foco dos desafios nacionais.
O debate eleitoral está prejudicado porque, no primeiro plano, as atenções estão todas voltadas para os reflexos da atual crise institucional do Poder Judiciário, reconheceu a presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Samira de Castro.